В Іспанії вирішили послабити карантин. Фото: Anadolu

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Карантин в Іспанії уряд країни вирішив послабити з 13 квітня. Водночас самоізоляція населення не завершується.

Режим надзвичайної ситуації в країні скасовувати не будуть, але вирішили послабити введені обмеження. Про це розповів прем'єр-міністр країни Педро Санчес, передає CNN.

Тепер працівники, які не мають можливості працювати дистанційно, зможуть знову вийти на роботу. Також в країні банкам дозволили відкрити декілька філій, щоб забезпечувати мінімальне обслуговування населення.

Окрім того, з 13 квітня ресторани зможуть приймати замовлення на доставку їжі, а перукарям дозволять ходити до клієнтів додому.

Водночас поліція буде роздавати перехожим на станціях метро захисні маски і інформувати про дотримання соціальної дистанції. Прем'єр-міністр країни також підкреслив, що країна навіть не приступила до другої фази боротьби з коронавірусом, тому ослаблення карантинних заходів не можна сприймати як поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.

Станом на ранок 13 квітня в Іспанії налічується майже 167 тис. інфікованих коронавірусів. За весь час епідемії в країні було зареєстровано понад 17 тис. смертей.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон в понеділок увечері виступить зі зверненням до нації, в якому оголосить про продовження карантинних заходів з боротьби з коронавірусом. Очікується, що Макрон оголосить про продовження обмежень на декілька тижнів, ймовірно, до 10 травня.

Нагадаємо, станом на 13 квітня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1,85 млн осіб, 423,6 тис. — перемогли хворобу. Вірус SARS-CoV-2 забрав життя понад 114 тис. пацієнтів.