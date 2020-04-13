В Испании решили ослабить карантин. Фото: Anadolu

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Карантин в Испании правительство страны решило ослабить с 13 апреля. При этом самоизоляция населения не завершается.

Режим чрезвычайной ситуации в стране отменять не будут, но решили ослабить введенные ограничения. Об этом рассказал премьер-министр страны Педро Санчес, передает CNN.

Теперь работники, которые не имеют возможности работать дистанционно, смогут снова выйти на работу. Также в стране банкам разрешили открыть несколько филиалов, чтобы обеспечивать минимальное обслуживание населения.

Также с 13 апреля рестораны смогут принимать заказы на доставку еды, а парикмахерам позволят ходить к клиентам домой.

При этом полиция будет раздавать прохожим на станциях метро защитные маски и информировать о соблюдении социальной дистанции. Премьер-министр страны также подчеркнул, что страна даже не приступила ко второй фазе борьбы с коронавирусом, поэтому ослабления карантинных мер нельзя воспринимать как улучшение эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на утро 13 апреля в Испании насчитывается почти 167 тыс. инфицированных коронавирусом. За все время эпидемии в стране было зарегистрировано более 17 тыс. смертей.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что Макрон объявит о продлении ограничений на несколько недель, вероятно, до 10 мая.

Напомним, по состоянию на 13 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 423,6 тыс. — победили болезнь. Вирус SARS-CoV-2 унес жизни более 114 тыс. пациентов.