Коронавирус не исчезнет без разработки и массового применения вакцины - ВОЗ

https://racurs.ua/n136641-voz-sdelala-zayavlenie-o-volnoobraznosti-novyh-vspyshek-koronavirusa-i-razrabotke-vakciny.html

Ракурс

Коронавирус в мире и в дальнейшем будет инфицировать людей и не исчезнет без массового применения вакцины. Об этом заявил специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии Дэвид Набарро.

Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, по аналогии с гриппом. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество на протяжении достаточно долгого промежутка времени, — заявил Набарро в интервью NBC News.

По его словам, до момента использования вакцины небольшие вспышки коронавируса будут возвращаться время от времени. Кроме этого, Набарро считает, что страны должны разработать специальные защитные механизмы для оперативного реагирования на новые вспышки коронавирусной болезни.

Кроме этого, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты. Также она призвала не носить маски после их двухчасового использования.

Напомним, по состоянию на 13 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 423,6 тыс. — победили болезнь. Вирус SARS-CoV-2 унес жизни более 114 тыс. пациентов. Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в США — более 560,4 человек (всего там протестовали уже более 2,8 млн граждан). Смертность в США превысила 22 тыс. человек. Далее по количеству инфицированных идут Испания — 166,8 тыс. пациентов, Италия — 156,3 тыс., Франция — 132,5 тыс. и Германия — 127,8 тыс.