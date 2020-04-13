Коронавірус не зникне без створення і масового застосування вакцини — ВООЗ / Фото: Твіттер

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Коронавірус у світі й надалі інфікуватиме людей та не зникне без масового застосування вакцини. Про це заявив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань пандемії Девід Набарро.

Ми не надто впевнені, що це відбуватиметься хвилеподібно, по аналогії з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідуватиме людство впродовж досить довгого часу, — заявив Набарро в інтерв’ю NBC News.

За його словами, до моменту використання вакцини коронавірус повертатиметься час від часу невеликими спалахами. Окрім цього, Набарро вважає, що країни повинні розробити спеціальні захисні механізми для оперативного реагування на нові спалахи коронавірусної хвороби.

Окрім цього, представниця ВООЗ у Росії Меліта Вуйнович заявила, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, аніж маска. На її думку, використання масок є марним, якщо ігнорувати інші методи захисту. Також вона закликала не носити маски після їх двогодинного використання.

Нагадаємо, станом на 13 квітня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1,85 млн, 423,6 тис. осіб перемогли хворобу. Вірус SARS-CoV-2 забрав життя понад 114 тис. пацієнтів. Найбільша кількість інфікованих зафіксована у США — понад 560,4 осіб (загалом там протестували вже більше 2,8 млн осіб). Смертність у США перевищила 22 тис. осіб. Далі за кількістю інфікованих йдуть Іспанія — 166,8 тис. пацієнтів, Італія — 156,3 тис., Франція — 132,5 тис. та Німеччина — 127,8 тис.