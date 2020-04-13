Людмила Денісова, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n136671-obmin-polonenymy-oznaky-koronavirusu-ie-v-dekogo-z-utrymuvanyh-u-rosiyskyh-v-yaznycyah.html

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Ознаки коронавірусної інфекції COVID-19, за попередньою інформацією, є в декого з громадян України, утримуваних у російських в’язницях.

Зокрема, це стосується осіб, котрі перебувають у московській в’язниці «Лефортово». Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, ця інформація наразі перевіряється, зокрема направлено звернення до російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

За словами Денісової, цього тижня відбудеться обмін утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх». Усі, хто повернуться до України, перебуватимуть на двотижневій обсервації.

Держава і президент збираються повернути усіх громадян України, які перебувають на окупованих територіях та в Росії, — зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, ЗМІ сепаратистів стверджують, що обмін полоненими між Україною та так званими ДНР і ЛНР має відбутися 15 квітня.