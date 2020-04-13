Рада виключила із закону про єдиний рахунок для ЄСВ маржу для торговців сигаретами, фото — "112 Україна"

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Верховна Рада 13 квітня прийняла до уваги поправки президента і підтримала закон про єдиний рахунок для сплати ЄСВ. Із закону виключена так звана «маржа Холодова» для торговців сигаретами.

Президент пропонував вилучити із тексту закону пункт, запропонований нардепом Андрієм Холодовим у жовтні 2019 року. Тоді на засіданні фінансового комітету депутати включили в документ правку, яка абсолютно не стосувалася теми законопроекту, але встановлювала фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

За ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням пропозицій президента в Раді знайшлося 279 голосів. Згодом 277 нардепів проголосували за те, щоб терміново направити його на підпис президенту.

У жовтні 2019 року Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і єдиного соціального внеску (ЄСВ). Передбачалося також, що виробники та імпортери тютюнових виробів зобов’язані реалізувати свою продукцію суб'єктам оптової торгівлі за цінами, що не перевищують 80% встановленої максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ і акцизного збору до 1 січня 2021 року.

Через єдиний рахунок можна було б сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, а також рентну плату.

У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський ветував закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ, а також про врегулювання торгової націнки на сигарети.

Виробники сигарет восени 2019 року заявляли, що через поправки припинять виробництво. Зокрема, компанія «Бритіш Американ Тобакко» зупинила фабрику в Прилуках — одного з трьох найбільших платників податків України. Гендиректор підприємства Артем Скрипка заявляв, що вищезгадана поправка робить виробництво сигарет нерентабельним. У ПрАТ «Філіп Морріс Україна», яке входить в топ-5 найбільших платників податків країни, були змушена знизити обсяги виробництва.