Електронні сигарети Кабмін прирівняє до тютюнових: що зміниться

Електронна сигарета. Фото: N+1

https://racurs.ua/ua/n131240-elektronni-sygarety-kabmin-pryrivnyav-do-tutunovyh-scho-zminytsya.html

Ракурс

Електронні сигарети в Україні прирівняють до тютюнових виробів. Кабмін ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних сигарет.

Таку заяву зробив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр повідомив, що електронні сигарети і новітні тютюнові вироби для електричного нагрівання будуть прирівняні до інших тютюновим засобів, а їх обіг буде регулюватися відповідно до українського законодавства.

Також уряд планує ввести обмеження щодо реклами електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів.

Планується ввести заборону на куріння електронних сигарет у громадських місцях із метою захисту українських громадян від шкідливого тютюнового диму.

Гончарук додав, що такі правила повністю відповідають європейській практиці у сфері регулювання обігу тютюнових виробів.

Як раніше писав «Ракурс», вчені виявили новий тип пошкодження легенів, який викликає куріння електронних сигарет.