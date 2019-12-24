Электронные сигареты Кабмин приравняет к табачным: что изменится

Электронная сигарета. Фото: N+1

https://racurs.ua/n131240-elektronnye-sigarety-kabmin-priravnyal-k-tabachnym-chto-izmenitsya.html

Ракурс

Электронные сигареты в Украине приравняют к табачным изделиям. Кабмин инициировал изменения в законодательстве, которое упорядочивает обращение электронных сигарет.

Такое заявление сделал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что электронные сигареты и новейшие табачные изделия для электрического нагрева будут приравнены к другим табачным средствам, а их оборот будет регулироваться в соответствии с украинским законодательством.

Также правительство планирует ввести ограничения по рекламе электронных сигарет и новейших табачных изделий.

Планируется ввести запрет на курение электронных сигарет в общественных местах с целью защиты украинских граждан от вредного табачного дыма.

Гончарук добавил, что такие правила полностью отвечают европейской практике в сфере регулирования оборота табачных изделий.

Как ранее писал «Ракурс», ученые обнаружили новый тип повреждения легких, который вызывает курение электронных сигарет.