Электронные сигареты Кабмин приравняет к табачным: что изменится

Электронные сигареты Кабмин приравняет к табачным: что изменитсяhttps://racurs.ua/n131240-elektronnye-sigarety-kabmin-priravnyal-k-tabachnym-chto-izmenitsya.htmlРакурс
Электронные сигареты в Украине приравняют к табачным изделиям. Кабмин инициировал изменения в законодательстве, которое упорядочивает обращение электронных сигарет.
Такое заявление сделал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Премьер-министр сообщил, что электронные сигареты и новейшие табачные изделия для электрического нагрева будут приравнены к другим табачным средствам, а их оборот будет регулироваться в соответствии с украинским законодательством.
Также правительство планирует ввести ограничения по рекламе электронных сигарет и новейших табачных изделий.
Планируется ввести запрет на курение электронных сигарет в общественных местах с целью защиты украинских граждан от вредного табачного дыма.
Гончарук добавил, что такие правила полностью отвечают европейской практике в сфере регулирования оборота табачных изделий.
Как ранее писал «Ракурс», ученые обнаружили новый тип повреждения легких, который вызывает курение электронных сигарет.