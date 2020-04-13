Рада исключила из закона о едином счете для ЕСВ маржу для торговцев сигаретами, фото — "112 Украина"

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Ракурс

Верховная Рада 13 апреля приняла во внимание поправки президента и поддержала закон о едином счете для уплаты ЕСВ. Из закона исключили так называемую «маржу Холодова» для торговцев сигаретами.

Президент предлагал исключить из текста закона пункт, предложенный нардепом Андреем Холодовым в октябре 2019 года. Тогда на заседании финансового комитета депутаты включили в документ правку, которая совершенно не касалась темы законопроекта, но устанавливала фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

За принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с учетом предложений президента в Раде сегодня нашлось 279 голосов. Впоследствии 277 нардепов проголосовали за то, чтобы срочно направить его на подпись президенту.

В октябре 2019 года Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ). Предполагалось также, что производители и импортеры табачных изделий обязаны реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора до 1 января 2021 года.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ, а также об урегулировании торговой наценки на сигареты.

Производители сигарет осенью 2019 года заявляли, что из-за поправок прекратят производство. В частности, компания «Бритиш Американ Тобакко» остановила фабрику в Прилуках — одного из трех крупнейших налогоплательщиков Украины. Гендиректор предприятия Артем Скрипка заявлял, что вышеупомянутая поправка делает производство сигарет нерентабельным. В ЧАО «Филип Моррис Украина», которое входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны, были вынуждены снизить объемы производства.