Ринок землі: Рада відхилила 13 постанов про скасування голосування і дозволила Зеленському підписати закон, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n136672-rada-vidhylyla-13-postanov-pro-skasuvannya-rynku-zemli-i-dozvolyla-zelenskomu-pidpysaty-zakon.html

Ракурс

Земельний закон, який раніше ухвалили в Раді, тепер може підписати президент країни. Сьогодні парламент відхилив 13 постанов про скасування попереднього рішення Ради щодо запровадження ринку землі.

Тим самим Рада розблокувала процес набуття чинності земельного закону і дозволила підписати раніше ухвалений акт спікеру Дмитру Разумкову і президенту Володимиру Зеленському.

Як йдеться у трансляції з парламенту, народні депутати сьогодні розглянули на позачерговому засіданні відразу 13 проектів постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Такі проекти, наприклад, подали нардепи Антон Поляков, Оксана Савчук, Юлія Тимошенко, Вадим Івченко, Іван Кириленко, Сергій Тарута, Андрій Пузійчук, Михайло Волинець, Григорій Кабаченко, Валентин Наливайченко, Костянтин Бондарєв, Олексій Кучеренко, Ярослав Железняк.

Рада почергово відхилила всі постанови щодо скасування законопроекту про продаж землі і головуючий закрив позачергове засідання.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 березня Рада в цілому ухвалила видозмінений напередодні законопроект № 2178−10 про ринок землі. За це рішення знайшлося 259 голосів.

Сьогодні у парламенті проголосували за онлайн-доступ до геокадастру для відкриття ринку землі.