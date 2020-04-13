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В Україні 19 квітня святкуватимуть Великдень, фото: torange.biz

Великодній кошик-2020: якому регіоні найдешевші традиційні святкові продукти

13 кві 2020, 16:58
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Великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти — помідори, огірки, яблука та червоне вино, у цьому році в середньому обійдеться українцям у 801 грн.

Найдешевшим він буде у Тернопільській області — 683 грн, найдорожчим — у Києві (876 грн). Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук України (НААН), науковці якої провели відповідний аналіз.

В інших областях ціни на великодній кошик будуть такими:

  • Вінницька — 725 грн;
  • Волинська — 713 грн;
  • Дніпропетровська — 729 грн;
  • Донецька — 770 грн;
  • Житомирська — 718 грн;
  • Закарпатська — 726 грн;
  • Запорізька — 713 грн;
  • Івано-Франківська — 771 грн;
  • Київська — 748 грн;
  • Кіровоградська — 696 грн;
  • Луганська — 778 грн;
  • Львівська — 727 грн;
  • Миколаївська — 749 грн;
  • Одеська — 773 грн;
  • Полтавська — 734 грн;
  • Рівненська — 716 грн;
  • Сумська — 716 грн;
  • Харківська — 812 грн;
  • Херсонська — 773 грн;
  • Хмельницька — 718 грн;
  • Черкаська — 770 грн;
  • Чернівецька — 725 грн;
  • Чернігівська — 725 грн.

У прес-службі НААН зазначають, що такі відмінності у цінах на великодній кошик у різних регіонах залежать від цінових коливань на продукти харчування в різних областях, пов’язаних з подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, збільшенням вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через запровадження в Україні карантину.

Нагадаємо, на Великдень в Україні не планують пом’якшувати карантин.

Джерело: Ракурс


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