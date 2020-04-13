В Україні 19 квітня святкуватимуть Великдень, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n136674-velykodniy-koshyk-2020-naukovci-rozpovily-v-yakomu-regioni-naydeshevshi-tradyciyni-svyatkovi.html

Ракурс

Великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти — помідори, огірки, яблука та червоне вино, у цьому році в середньому обійдеться українцям у 801 грн.

Найдешевшим він буде у Тернопільській області — 683 грн, найдорожчим — у Києві (876 грн). Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук України (НААН), науковці якої провели відповідний аналіз.

В інших областях ціни на великодній кошик будуть такими:

Вінницька — 725 грн;

Волинська — 713 грн;

Дніпропетровська — 729 грн;

Донецька — 770 грн;

Житомирська — 718 грн;

Закарпатська — 726 грн;

Запорізька — 713 грн;

Івано-Франківська — 771 грн;

Київська — 748 грн;

Кіровоградська — 696 грн;

Луганська — 778 грн;

Львівська — 727 грн;

Миколаївська — 749 грн;

Одеська — 773 грн;

Полтавська — 734 грн;

Рівненська — 716 грн;

Сумська — 716 грн;

Харківська — 812 грн;

Херсонська — 773 грн;

Хмельницька — 718 грн;

Черкаська — 770 грн;

Чернівецька — 725 грн;

Чернігівська — 725 грн.

У прес-службі НААН зазначають, що такі відмінності у цінах на великодній кошик у різних регіонах залежать від цінових коливань на продукти харчування в різних областях, пов’язаних з подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, збільшенням вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через запровадження в Україні карантину.

Нагадаємо, на Великдень в Україні не планують пом’якшувати карантин.