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На период карантина и 30 дней после: Рада разрешила местным властям устанавливать КПП, осматривать вещи и авто

КПП и досмотр вещей: Рада разрешила местным властям вводить особый режим въезда-выезда из-за карантина

13 апр 2020, 15:00
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Верховная Рада внесла изменения в закон о борьбе с COVID-19, уточнив права Кабмина вводить и отменять карантин в Украине, а также разрешив власти на местах устанавливать особый режим въезда-выезда, размещать КПП и осуществлять санитарный досмотр вещей, багажа и автомобилей граждан.

Соответствующий проект закона № 3320, предложенный «слугой» Михаилом Радуцким, в ходе внеочередного заседания парламента поддержали 316 нардепов. Сразу после этого за закон проголосовали в целом 332 нардепа. Еще 334 нардепы высказались за то, чтобы срочно направить его на подпись президенту.

Целью законопроекта является правовое урегулирование вопросов, связанных с пребыванием граждан в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения в период осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной болезни, предусмотренных в решении Кабмина о карантине, а также расширение полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия… Предлагаемые законопроектом нормы будут действовать на период карантина и 30 дней со дня его отмены, — говорится в заключении профильного парламентского комитета.

Также в законопроекте указано, что карантин в Украине устанавливается и отменяется Кабинетом министров. Кроме этого, нормативный акт возлагает на власть на местах ответственность за организацию и контроль за соблюдением карантина и проведением профилактических/противоэпидемических мероприятий. Для этого, местным органам власти разрешено:

  • устанавливать особый режим въезда, выезда на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц граждан и транспортных средств;

  • в случае необходимости — проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов;

  • создавать на въездах, выездах на территории карантина и на отдельных административно-территориальных единицах, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты;

  • привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка.

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

Источник: Ракурс


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