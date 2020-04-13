Під час карантину і 30 днів після: Рада дозволила місцевій владі встановлювати КПП, оглядати речі і авто

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Верховна Рада внесла зміни до закону щодо боротьби з COVID-19, уточнивши права Кабміну запроваджувати та скасовувати карантин в Україні, а також дозволивши владі на місцях встановлювати особливий режим в’їзду-виїзду, розміщувати КПП і здійснювати санітарний огляд речей, багажу та автомобілів громадян.

Відповідний проект закону № 3320, запропонований «слугою» Михайлом Радуцьким, під час позачергового засідання парламенту підтримали 316 нардепів. Відразу після цього в цілому цей закон підтримали 332 депутати. Ще 334 нардепи висловилися за те, щоб терміново направити його на підпис президенту.

Метою законопроекту є правове врегулювання питань, пов’язаних з перебуванням громадян в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я в період здійснення заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, передбачених у рішенні уряду про встановлення карантину, а також розширення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії… Запропоновані законопроектом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину та впродовж 30 днів з дня його відміни, — йдеться у висновку профільного парламентського комітету.

Також у законопроекті зазначено, що карантин в Україні встановлюється та відміняється Кабінетом міністрів. Окрім цього, нормативний акт покладає на владу на місцях відповідальність за організацію та контроль за дотриманням карантину і проведенням профілактичних й протиепідемічних заходів. Задля цього, місцевим органам влади дозволено:

установлювати особливий режим в’їзду, виїзду на території карантину та окремих адміністративно-територіальних одиниць громадян і транспортних засобів;

у разі необхідності — проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

створювати на в’їздах, виїздах на території карантину та на окремих адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на територій карантину, контрольно-пропускні пункти;

залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку.