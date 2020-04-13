Карантин у Києві: половина киян вбачає у коронавірусі загрозу, але тотальна більшість підтримує обмеження, фото — Великий Київ

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Ракурс

Карантин у Києві підтримує переважна більшість опитаних мешканців столиці. Хоча реальною загрозу для себе і родини у коронавірусній епідемії вбачає трохи більше половини киян.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 4−7 квітня. 53% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу і 40% — протилежної думки.

Водночас майже тотальна більшість (92%) підтримує запровадження вимоги обов’язкового носіння маски в громадських місцях. Понад дві третини опитаних (71%0 підтримують рішення міської влади закрити метро на час карантину. Проти цього висловився тільки 21% респондентів. 65% опитаних не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину і 31% - проти таких заборон.

На карантині працює у звичному режимі 21% з тих, хто раніше мав роботу. Такий же відсоток працюють дистанційно і поки тільки 3% втратили роботу.

Більшість киян позитивно оцінили дії мера Віталія Кличка під час карантину (59%), 26% - протилежної думки. Оцінка медичних закладів столиці гірша — тільки 35% вважають дії відомства ефективними.

Взагалі ж діяльністю міського голови Києва задоволені 54%, не задоволені — 32%, а не змогли відповісти — 14%.

Кличко наразі залишається лідером електоральних уподобань в столиці. Якби вибори мера Києва відбувалися найближчим часом, то Кличка підтримали б 38,7% тих, хто визначився із вибором. Найближчі його конкуренти — шоумен Сергій Притула (9,1%) і нардеп зі «Слуги народу» Сергій Ткаченко (8,8%). У другому турі виборів міського голови Кличко також перемагає за усіх ймовірних комбінацій.

Група «Рейтинг» опитала 2 тис. киян віком від 18 років і старші. Проводилися телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що коронавірус у Києві діагностували у 495 осіб. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на 79 осіб. Із них 63 випадки інфікування зареєстровано в Києво-Печерській лаврі. Її закрили на карантин.