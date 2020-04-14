Карантин на Великдень: соціологи розповіли, як українці проведуть свято, фото — Цензор

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Карантин в Україні не скасовує Великдень, але змушує людей по-іншому його відсвяткувати. 85% опитаних громадян зазначили, що не планують йти на найбільше християнське свято до церкви, а 64% подивляться богослужіння по телебаченню.

Такі дані наводить соціологічна служба «Рейтинг» і зазначає, що ще у березні, тобто на початку карантину, до церкви не планували йти 21% українців.

Усе ж підуть на службу 4% опитаних, а мають намір просто посвятити великодню їжу 7% (у березні 39% та 35% відповідно). Найчастіше особисто бути присутніми на Великдень у храмах хочуть мешканці західних областей, селяни і віруючі двох конфесій — УПЦ (МП) та УГКЦ.

Із 64% опитаних, які планують дивитися богослужіння онлайн, найбільше також жителів заходу країни, селян, людей старшого віку, жінок і віруючих УГКЦ.

Більше половини (55%) опитаних не мають наміру піти на кладовища на поминальні дні. Тільки 8% прийдуть на кладовища тоді, коли там відбуватимуться служби. Майже третина (32%) респондентів відповіла, що відвідає кладовища не у святкові дні, а тоді, коли там не буде людей.

66% опитаних вважають, що відповідальність за карантинні заходи на час свят лежить на органах влади і тільки 11% вважають, що за дотриманням обмежень повинно наглядати духовенство.

Соціологи з «Рейтингу» опитали 2 тис. осіб віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Дослідження проводилося 10−12 квітня.

Сьогодні в МОЗ попередили, що святкування Великодня в храмах через тиждень виллється у сплеск інфікованих. У Києві на поминальні дні закриють усі кладовища.