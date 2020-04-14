Вакцина от коронавируса. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136721-v-razrabotke-nahodyatsya-70-vakcin-ot-koronavirusa-est-tri-lidera-voz.html

Ракурс

Коронвирус в мире распространяется стремительно, карантинные меры лишь частично способны удерживать темпы заражения, поэтому вся надежда на вакцину, которая позволит победить инфекцию. В настоящее время в мире разрабатываются 70 вакцин от коронавируса и уже определились три лидера, которые достигли наибольшего прогресса в данном вопросе.

Впереди всех находится экспериментальная вакцина, разработанная гонконгской компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологии. По информации Всемирной организации здравоохранения, данная вакцина находится уже на втором этапе исследований, сообщает Bloomberg.

Компания CanSino Biologics Inc. еще в прошлом месяце заявила, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.

Еще две вакцины, которые испытываются на людях, разработаны американскими фармацевтами из компаний Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Разработка вакцин ведется очень быстрыми темпами, потому что от этого зависят миллионы жизней. Если ранее разработка вакцин занимала 10−15 лет, то на этот раз фармацевты надеются запустить выпуск вакцины уже в следующем году.

По информации ВОЗ, у таких фармацевтических гигантов, как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины, разработка которых пока ведется на доклинических стадиях.

Как ранее писал «Ракурс», министр науки и технологии Израиля Офир Акунис заявил, что через 90 дней в стране начнут выпуск первой вакцины от коронавируса.