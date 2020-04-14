Вакцина від коронавірусу. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136721-u-rozrobci-znahodyatsya-70-vakcyn-vid-koronavirusu-ie-try-lidery-vooz.html

Ракурс

Коронвірус у світі поширюється стрімко, карантинні заходи лише частково здатні утримувати темпи зараження, тому вся надія на вакцину, яка дозволить перемогти інфекцію. Наразі у світі розробляються 70 вакцин від коронавірусу і вже є три лідери, які досягли найбільшого прогресу у цьому питанні.

Попереду всіх знаходиться експериментальна вакцина, розроблена гонконзькою компанією CanSino Biologics Inc. спільно з Пекінським інститутом біотехнології. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, дана вакцина знаходиться вже на другому етапі досліджень, повідомляє Bloomberg.

Компанія CanSino Biologics Inc. ще минулого місяця заявила, що отримала схвалення китайського регулюючого органу, щоб почати випробування вакцини на людях.

Ще дві вакцини, які випробовуються на людях, розроблені американськими фармацевтами з компаній Moderna Inc та Inovio Pharmaceuticals Inc.

Розробка вакцин ведеться дуже швидкими темпами, тому що від цього залежать мільйони життів. Якщо раніше розробка вакцин займала 10−15 років, то цього разу фармацевти сподіваються запустити випуск вакцини вже наступного року.

За інформацією ВООЗ, у таких фармацевтичних гігантів, як Pfizer Inc. і Sanofi, є кандидати на вакцини, розробка яких поки що ведеться на доклінічних стадіях.

Як раніше писав «Ракурс», міністр науки і технології Ізраїлю Офір Акуніс заявив, що через 90 днів у країні почнуть випуск першої вакцини від коронавірусу.