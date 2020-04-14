Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n136720-kuleba-pro-pandemiu-koronavirusu-sytuaciya-moje-stabilizuvatysya-voseny-video.html

Ракурс

Україна зможе повернутися до звичайного життя, яке було до пандемії коронавірусу, наприкінці літа або ж на початку осені.

Таку заяву в ефірі «Сніданку з 1+1» зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник наголошує, що не раніше осені світ зможе оговтатися після спалаху COVID-19.

Я не будую планів щодо подорожей. Безумовно, я будую плани, і саме зараз час будувати плани, коли з’явилася можливість подумати, зважити всі фактори, саме зараз треба будувати плани і стратегії. Але щодо подорожей, я думаю, що якщо ми під кінець літа вийдемо на якусь стабілізацію, це було б оптимістичним сценарієм, — заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що його колеги з Європейського Союзу прямо кажуть своїм громадянам, щоб ті не планували літніх відпусток і не витрачали гроші на те, чого може й не бути. Кулеба додав, що динаміка коронавірусу ще не до кінця вивчена, і ніхто не знає, коли ситуація остаточно стабілізується.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що пандемія китайського коронавірусу SARS-Cov-2 може змусити людей привчатися до життя в нових біологічних реаліях. Якщо мутація призводитиме до виникнення нових хвороб, то люди повинні будуть забути про життя, яке було до спалаху коронавірусу.