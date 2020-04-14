Понад 60% українців скаржаться на погіршення фінансової ситуації. Фото: ТБН

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Карантин в Україні вплинув на фінансовий стан багатьох українців. 61% громадян зазначає, що протягом останнього місяця він погіршився, 35% не відчули змін і лише 3% відчули покращення.

Якщо брати останні півроку, то про погіршення економічного становища їхньої сім’ї розповів 51% українців, 42% — вважають, що воно не змінилося, 6% — побачили покращення. Про це свідчать результати опитувань, проведених соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10−12 квітня 2020 року.

Також, згідно з опитуваннями, 55% респондентів сказали, що їхніх заощаджень вистачить менш ніж на місяць за умови припинення отримання доходів. 17% опитаних збережень вистачить до двох місяців. 8% зможуть прожити без доходів три місяці, 9% — півроку і більше. Водночас 82% заявили, що почали економити кошти під час карантину, 16% — зазначили, що не роблять цього.

Що стосується економічних перспектив країни в найближчі півроку, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% — що не зміниться, а 9% передбачають покращення.

Карантин вплинув і на кількість безробітних. Через введенні обмеження без роботи залишилися 8% опитаних, ще 11% пішли у відпустку. 18% респондентів перебувають у відпустці за власним бажанням. Ще 23% працюють дистанційно, а 40% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі.

На запитання, що вони робитимуть у випадку втрати роботи, відносна більшість респондентів (37%) заявили, що шукатимуть роботу чи підробіток, 15% намагатимуться позичити гроші у близьких та рідних. 10% зазначили, що вийдуть на акції протесту чи бунти, 4% — готові взяти позику у фінансових установах. Ще 16% опитаних впевнені, що у них не може виникнути така ситуація.

Опитування проводилося телефоном серед 2 тис. українців від 18 років і старше по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка — не вище 2,2%.

Як повідомлялося, українська економіка в 2020 році впаде на 5% замість прогнозованого зростання на 3,5% на тлі світової економічної кризи, пов’язаної з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.