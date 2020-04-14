Более 60% украинцев жалуются на ухудшение финансовой ситуации. Фото: ТБН

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Карантин в Украине повлиял на финансовое состояние многих украинцев. 61% граждан отмечает, что за последний месяц оно ухудшилось, 35% не почувствовали изменений и лишь 3% почувствовали улучшение.

Если брать последние полгода, то об ухудшении экономического положения их семьи рассказал 51% украинцев, 42% — считают, что оно не изменилось, 6% — увидели улучшения. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных социологической группой «Рейтинг» в течение 10−12 апреля 2020 года.

Также, согласно опросам, 55% респондентов сказали, что их сбережений хватит менее чем на месяц при условии прекращения получения доходов. 17% опрошенных сбережений хватит до двух месяцев. 8% смогут прожить без доходов три месяца, 9% — полгода и более. В то же время 82% заявили, что начали экономить деньги во время карантина, 16% — отметили, что не делают этого.

Что касается экономических перспектив страны на ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% — что не изменится, а 9% верят в улучшения.

Карантин повлиял и на количество безработных. Из-за введения ограничения без работы остались 8% опрошенных, еще 11% ушли в отпуск. 18% респондентов находятся в отпуске по собственному желанию. Еще 23% работают дистанционно, а 40% отметили, что продолжают работать в обычном режиме.

На вопрос, что они будут делать в случае потери работы, относительное большинство респондентов (37%) заявили, что будут искать работу или подработку, 15% будут пытаться занять деньги у близких и родных. 10% отметили, что выйдут на акции протеста или бунты, 4% — готовы взять кредиты. Еще 16% опрошенных уверены, что у них не может возникнуть такая ситуация.

Опрос проводился по телефону среди 2 тыс. украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность — не выше 2,2%.

Как сообщалось, украинская экономика в 2020 году упадет на 5% вместо прогнозируемого роста на 3,5% на фоне мирового экономического кризиса, связанного с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.