Пожар в Чернобыле: на 11-й день Зеленскому рассказали, что огонь не успел дойти до военных арсеналов и ЧАЭС

Пожар в Чернобыле: на 11-й день Зеленскому рассказали о ситуации

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Пожар в Чернобыле погашен 14 апреля, но еще несколько дней будет длиться ликвидация очагов тления в зоне отчуждения и на прилегающих территориях. Руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сегодня отчитался об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Пожарным очень помог дождь, который начался еще вчера вечером. Таким образом огонь не успел добраться до военных складов боеприпасов, распределительного блока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), объектов «Укрытие» и «Вектор» и хранилища радиоактивных отходов.

Радиационный фон в зоне отчуждения в норме и не повышается, — заверил Чечеткин.

В свою очередь правоохранители заявили, что задержали граждан, которые умышленно совершали поджоги в Чернобыльской зоне. В отношении них проводятся следственные действия. Уже известно, что один из подозреваемых мог спровоцировать пожар на 7 га сухостоя.

Зеленский, заслушав отчет о ситуации в Чернобыле, заявил, что очень рад повышению до десятков тысяч гривен штрафов за умышленные поджоги лесов и полей, которые вчера ввела Верховная Рада.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне пылал с 4 апреля, это самое масштабное чрезвычайное происшествие на этой территории за последние 30 лет. По данным сталкеров, полностью выгорели поселки Полесское и Лелев, а также туристическая локация Изумрудный лагерь непосредственно в Чернобыле. Горел и радиоактивный Рыжий лес.

Вчера было обнародовано видео, на котором клубы дыма окутали ЧАЭС.