Пожар в Чернобыле погашен: спасателям помог дождь, стали известны новые показатели радиации / Фото: ГСЧС

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Пожар в Чернобыле больше не пылает, открытые очаги огня удалось ликвидировать. Однако в отдельных районах зоны отчуждения до сих пор наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД в Фейсбук. Эту информацию также подтвердил глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые у нас есть — все в норме. Спасателям, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо, — написал Фирсов в Фейсбук.

По данным МВД и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спецтехника в эпицентре пожара создала около 110 км минерализованных полос, а пожарная авиация сбросила 538 т воды. Всего над укрощением огня на территории зоны отчуждения работали 500 человек и 110 единиц техники.

Между тем в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сегодня утром сообщили о новых очагах возгорания в селе Кривая Гора Паришевского лесничества и в районе железнодорожной станции Янов Лубянского лесничества.

Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в районе пожара и на радиационно-опасных объектах (промплощадка ГСП «ЧАЭС», ПЗРО «Буряковка», УК «Вектор») существенно не изменились, колебание текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах, — сообщили в госагентстве.

По состоянию на 10.00 зафиксировано превышение в 32 раза контрольных уровней объемной активности цезия-137 в приземном слое воздуха по адресу Чернобыль, ул. Кирова 42. Объемная активность цезия-137 в приземном слое воздуха на автоматизированном посту радиационного контроля Копачи увеличилась почти в 14 раз.

Кроме этого, по данным на 17.00 13 апреля зафиксировано превышение в 18 раз контрольных уровней объемной активности цезия-137 в приземном слое воздуха в районе ЧАЭС. Также 12 апреля был смоделирован прогноз распространения облака в приземном слое атмосферы.

Кроме этого, в госагентстве рассказали о результатах проверки содержания цезия-137 в организмах 188 пожарных.

Превышений содержания цезия-137 в организме личного состава не обнаружено. Также проведен расчет дозы облучения персонала, задействованного в ликвидации пожара, по консервативному сценарию. Согласно прогнозу, лимиты доз облучения, при условии нахождения на пожаре в течение 15 часов, не будут превышены, — резюмировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

В то же время там отметили, что спасатели должны обязательно применять средства защиты органов дыхания. Вместе с тем, на многих ранее опубликованных фото из эпицентра пожара в Чернобыле спасатели были без респираторов.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что радиационный фон Киева находится под постоянным контролем.

Превышений пока нет. Фон не превышает 0,013 микроренген в час при норме 0,03 микроренген в час, — отметил Кличко.

Он также добавил, что стихию в зоне отчуждения укрощают спасательные службы из многих городов Украины.

Останавливают огонь и киевские спасатели, и из Днепра едут на помощь, Полтавы. Задействована авиация. Остаются три направления пожаров — Корогоцкое, Котовское и Лисовецкое лесничества. Причина пожаров — сжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем, — резюмировал мэр Киева.

В Ассоциации чернобыльских туроператоров рассказали, что пожар в зоне отчуждения — самый масштабный за все время ее существования. Поселок «Полесское» полностью сгорел. Уничтожена туристическая локация Изумрудный лагерь, расположенный неподалеку от Чернобыльской АЭС. Также полностью сгорел известный поселок Лелев. Много маленьких поселков разрушено.

В то же время Кабмин на своем внеочередном заседании выделил МВД 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения. Также правительство выделило Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн на осуществление мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыле.