Пожежа в Чорнобилі погашена: вогнеборцям допоміг дощ, стали відомі нові показники радіації / Фото: ДСНС

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Пожежа в Чорнобилі більше не палає, відкритого вогню немає. Однак в окремих районах зони відчуження досі спостерігається незначне тління лісової підстилки. Про це сьогодні повідомила прес-служба МВС у Фейсбук. Цю інформацію також підтвердив очільник Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які у нас є — загалом у нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежею, треба сказати велике дякую, — написав Фірсов у Фейсбук.

За даними МВС та Держслужби України з надзвичайних ситуацій, спецтехніка в епіцентрі пожежі зробила близько 110 км мінералізованих смуг, а пожежна авіація скинула 538 т води. Всього над приборканням вогню на території зони відчуження працювало 500 осіб та 110 одиниць техніки.

Тим часом у Державному агентстві України з управління зоною відчуження сьогодні зранку повідомили про нові осередки загоряння у селі Крива Гора Паришівського лісництва та в районі залізничної станції Янів Луб’янського лісництва.

Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в районі пожежі та на радіаційно-небезпечних об'єктах (проммайданчик ДСП «ЧАЕС», ПЗРВ «Буряківка», ВК «Вектор») істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах, — повідомили у держагентстві.

Станом на 10.00 зафіксовано перевищення у 32 рази контрольних рівнів об'ємної активності Цезію-137 у приземному шарі повітря за адресою Чорнобиль, вул. Кірова 42. Об'ємна активність Цезію-137 у приземному шарі повітря на автоматизованому посту радіаційного контролю Копачі збільшилася майже у 14 разів.

Станом на 17.00 13 квітня зафіксовано перевищення у 18 разів контрольних рівнів об'ємної активності Цезію-137 у приземному шарі повітря району ЧАЕС. Також 12 квітня було змодельовано прогноз поширення хмари в приземному шарі атмосфери.

Окрім цього, у держагентстві розповіли про результати перевірки вмісту Цезію-137 серед 188 пожежників.

Перевищень вмісту Цезію-137 в організмі особового складу не виявлено. Також проведено розрахунок дози опромінення персоналу, задіяного в ліквідації пожежі, за консервативним сценарієм. За прогнозом ліміти доз опромінення, за умови перебування на пожежі впродовж 15 годин, не будуть перевищені, — резюмували у Держагентстві з управління зоною відчуження.

Водночас там наголосили, що вогнеборці повинні обов’язково застосовувати засоби захисту органів дихання. Разом з тим, на низці раніше оприлюднених фото з епіцентру пожежі у Чорнобилі рятувальники були без респіраторів.

В свою чергу мер столиці Віталій Кличко сьогодні повідомив, що радіаційний фон Києва перебуває під постійним контролем.

Перевищення поки що немає. Фон не перевищує 0,013 мікроренген на годину при нормі 0,03 мікроренген на годину, — зауважив Кличко.

Він також додав, що стихію в зоні відчуження приборкують рятувальні служби з багатьох міст України.

Зупиняють вогонь і київські рятувальники, і з Дніпра їдуть на допомогу, з Полтави. Задіяна авіація. Залишаються три напрямки пожеж — Корогоцьке, Котовське та Лісовецьке лісництва. Причина пожеж — спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем, — резюмував міський голова Києва.

В Асоціації чорнобильських туроператорів розповіли, що пожежа в зоні відчуження — наймасштабніша за весь час її існування. Селище «Поліське» вщент вигоріло. Знищено Смарагдовий табір, розташований неподалік від Чорнобильської АЕС. Це була туристична локація. Також повністю згоріло відоме селище Лелів. Багато маленьких селищ зруйновано.

Водночас Кабмін на своєму позачерговому засіданні виділив МВС 100 млн грн на ліквідацію пожежі у зоні відчуження. Також уряд виділив Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 млн грн для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобилі.