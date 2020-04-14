Шпиона ФСБ задержали в Киеве: генерал-майор СБУ "сдавал" своих россиянам и готовил теракты, фото — СБУ

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Агента ФСБ в генеральских погонах Валерия Шайтанова задержали в Киеве. Генерал-майора СБУ подозревают в том, что он сотрудничал с россиянами и террористами ДНР-ЛНР на Донбассе, а также по заказу российских спецслужб планировал теракты в Украине.

Контрразведка СБУ подозревает Шайтанова в государственной измене и совершении террористических актов. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет, например, о планировании убийства добровольца Адама Осмаева.

В спецслужбе утверждают, что собрали достаточно доказательств против Шайтанова, среди которых аудио- и видеозаписи.

Человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, а на самом деле работал против нее, — передает пресс-служба СБУ слова главы ведомства Ивана Баканова.

Шайтанов — один из бывших руководителей Центра специальных операций «А». На агентурной связи с ФСБ находился под псевдонимом Бобыль. Он сотрудничал с полковником ФСБ Игорем Егоровым, сотрудником Департамента контрразведки ФСБ. Именно это подразделение специализируется на проведении разведки и диверсий в Украине.

Сайт «Цензор» сообщает, что Шайтанов 18 февраля 2014 года руководил штурмовой группой, которая захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана. В апреле 2014 года он в составе подразделения «Альфа» проводил переговоры с руководителем террористической группировки «Восток» Александром Ходаковским.

26 апреля командование «Альфы» направило трех офицеров в Горловку для захвата главаря террористов, подполковника ГРУ РФ Игоря Безлера. Операция провалилась, группу захвата террористы взяли в плен сразу после заезда в Горловку. Все были уверены, что их сдали предатели, впоследствии об этом заявили и в СБУ.

Шайтанов планировал проведение терактов в Украине за 200 тыс долл. и паспорт гражданина РФ. Для исполнения теракта Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений, — сообщают в СБУ.

Шайтанова также подозревают в том, что он собирал и передавал в РФ данные о тайных операциях украинцев в АТО/ООС, сотрудничестве спецслужбы с иностранными партнерами, о руководстве украинской контрразведки.

СБУ зафиксировала агентурные встречи Шайтанова в Германии, Франции и Хорватии со своим «руководителем» Егоровым.

Сейчас силовики проводят обыски у Шайтанова. Подозрение ему, скорее всего, объявят по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) УК Украины.