Здавав своїх Росії і планував теракти: у Києві затримали генерал-майора СБУ, що співпрацював з ФСБ, фото — СБУ

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Агента ФСБ в генеральських погонах Валерія Шайтанова затримали у Києві. Генерал-майора СБУ підозрюють в тому, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні.

Контррозвідка СБУ підозрює Шайтанова у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Як повідомила прес-служба відомства, йдеться, наприклад, про планування вбивства добровольця Адама Осмаєва.

У спецслужбі стверджують, що зібрали достатньо доказів проти Шайтанова, серед яких аудіо- та відеозаписи.

Людина отримала генеральське звання після Революції гідності і мала б захищати Україну, а насправді працювала проти неї, — передає прес-служба СБУ слова очільника відомства Івана Баканова.

Шайтанов — один з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А». На агентурному зв’язку перебував під псевдо Бобиль. Він співпрацював із полковником ФСБ Ігорем Єгоровим, співробітником Департаменту контррозвідки ФСБ. Саме цей підрозділ спеціалізується на проведенні розвідки та диверсій в Україні.

Сайт «Цензор» повідомляє, що саме Шайтанов 18 лютого 2014 року керував штурмовою групою, яка захопила Будинок профспілок під час Євромайдану. У квітні 2014 року він у складі підрозділу «Альфа» проводив переговори з керівником терористичного угруповання «Схід» Олександром Ходаковським.

26 квітня командування «Альфи» направило трьох офіцерів в Горлівку для захоплення ватажка терористів, підполковника ГРУ РФ Ігоря Безлера. Операція провалилася, групу захоплення терористи взяли в полон відразу після заїзду в Горлівку. Всі були впевнені, що їх здали зрадники, згодом про це заявили і в СБУ.

Шайтанов планував проведення терактів в України за 200 тис дол. і паспорт громадянина РФ. Для виконання злочину він спеціально підібрав людину серед колишніх бійців спецпідрозділів, — повідомляють в СБУ.

Шайтанова також підозрюють в тому, що він збирав і передавав в РФ дані про таємні операції українців в АТО/ООС, співпрацю спецслужби із іноземними партнерами, про керівництво української контррозвідки.

СБУ зафіксувала агентурні зустрічі Шайтанова в Німеччині, Франції та Хорватії зі своїм «керівником» Єгоровим.

Наразі силовики проводять обшуки в Шайтанова. Підозру йому, найімовірніше, оголосять за ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) КК України.