СБУ провела спецоперацию в Киеве. Фото: Нацполиция

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Служба безопасности Украины (СБУ) 14 апреля провела спецоперацию в центре Киева. На улице Институтской сотрудники СБУ задержали человека, который якобы торговал должностями в госструктурах.

По данным правоохранителей, задержанный представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал купить должность в высшие государственные органы за 10−30 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за финансовое вознаграждение он предлагал посодействовать в трудоустройстве кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. В зависимости от должности он требовал разную сумму вознаграждения.

В частности, за назначение на должность заместителя главы Аграрного фонда Украины он потребовал 25 тыс. долл. Именно после получения этой взятки произошло задержание подозреваемого. Ему передали всю сумму. По данным Нацполиции, увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался сбежать. В результате погони он врезался в столб.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту проживания задержанного, а также в его автомобиле. Продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что задержание произошло около 11.00. По словам очевидцев, задержанный — «мужчина лет 45 в костюме».

Напомним, ранее был опубликован новый эпизод «пленок Ермака». На видеозаписи команда брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, который подозревается в торговле должностями, хвасталась успехами главы ОПУ Ермака в «реформировании» аппарата Верховной Рады.