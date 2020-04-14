Труханов снова уличен в недекларировании средств: САП объявила мэру новое подозрение

Геннадий Труханов. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n136714-truhanov-snova-ulichen-v-nedeklarirovanii-sredstv-sap-obyavila-meru-novoe-podozrenie.html

Ракурс

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил новое подозрение о внесении недостоверных данных в декларацию. Подозрение мэру объявила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Труханов подозревается в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы своей жены, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Прокурорами установлено, что в декларации мэра не была отражена квартира в Одессе, парковочное место, автомобиль, а также корпоративные права, которые принадлежали его супруге.

Общая стоимость незадекларированного мэром имущества составляет 16,3 млн грн.

В САП напомнили, что в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в настоящее время слушаются два дела в отношении Труханова.

Одно дело связано с недостоверным декларированием мэром Одессы своих доходов за 2015−2016 годы.

Второе дело рассматривается в апелляционной палате ВАКС и касается незаконного завладения бюджетными средствами в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения административного здания бывшего завода «Краян» по завышенной стоимости.

Как ранее писал «Ракурс», САП обжалует оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы в отношении Труханова, которого обвиняют в махинациях, связанных с приобретением городскими властями здания бывшего завода «Краян».