Дело Чорновол: активистку допросили в ГБР о поджоге офиса Партии регионов, прокуратура требует ее ареста, фото — 5 канал

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Дело Татьяны Чорновол раскручивается в Государственном бюро расследований. Сегодня бывшего нардепа допросили в уголовном производстве об убийстве во время поджога офиса Партии регионов.

Экс-нардеп назвала дело политическим, поскольку она располагает информацией, что расследование началось перед «нормандским саммитом» и входило в условия мирных переговоров. Татьяна еще раз заявила, что участвовала в поджоге офиса, но заверила, что это не стало причиной смерти человека.

Я абсолютно спокойна. Я самодостаточный человек. Мне и в тюрьме будет неплохо. Я знаю, чем буду там заниматься. Я абсолютно готова пройти этот путь, — сказала Чорновол перед допросом.

После того, как она вышла из здания ГБР, выяснилось, что активистка решила не давать показаний по делу.

Против Чорновол открыли два уголовных производства, но от одного из них ее защищает закон об амнистии участников Майдана. Норма не распространяется на тяжкие преступления, поэтому по факту поджога ее все же могут привлечь к ответственности. Меру пресечения Чорновол будут избирать в 16.00.

Прокуратура в Печерском райсуде будет ходатайствовать о заключении активистки Майдана под круглосуточный домашний арест.

В своем заявлении ГБР сегодня дистанцировалось от политики в расследовании. Пресс-служба бюро заявила, что задержание активистки после объявления сообщения о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно, а о таком разрешении сторона обвинения не обращалась.

В ГБР утверждают, что Чорновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.

Информация о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной, — говорится в заявлении ГБР.

В бюро также сообщили, что решение о выделении уголовного производства в отношении Чорновол принял 25 марта прокурор Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах. На тот момент этот департамент был в подчинении заместителя генпрокурора Виктора Трепака.

Напомним, подозрение Чорновол объявили следователи ГБР. Ей инкриминируют поджог и умышленное убийство человека. Дело касается поджога офиса Партии регионов в феврале 2014 года — в период расстрелов Небесной сотни на Майдане. Тогда во время пожара погиб 66-летний сотрудник офиса ПР Владимир Захаров, который отравился угарным газом.