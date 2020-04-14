Кличко проверил еще одну больницу Киева. Скриншот из видео

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Карантин в Киеве продолжается, но количество инфицированных коронавирусом с каждым днем растет. В столице есть несколько больниц, которые принимают больных COVID-19, в частности городская клиническая больница № 4, которая находится в Соломенском районе столицы.

Именно ее проинспектировал мэр Киева Виталий Кличко. Свое посещение больницы мэр Киева снял на мобильный телефон, а видео показал во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Медики рассказали мэру Киева, что на сегодняшний день в больнице лечатся 38 инфицированных коронавирусом в состоянии средней тяжести. Каждый день, по словам медиков, в больницу госпитализируют 10−15 пациентов с COVID-19.

Врачи говорят, что на сегодняшний день они обеспечены необходимыми средствами защиты и медикаментами, однако если количество инфицированных в городе резко возрастет, в больнице может не хватить коек для больных. Если же будут развернуты дополнительные койки, то потребуется и дополнительная аппаратура. Кроме того, есть потребность в медперсонале.

В больнице также рассказали, что инфицированные коронавирусом сразу поступают в изолятор. Также в медучреждении есть кислородная система, к которой могут подсоединить сразу два аппарата искусственной вентиляции легких. В больнице есть семь аппаратов ИВЛ.

Как сообщалось, коронавирус в Киеве унес жизни уже 10 больных. По состоянию на утро 14 апреля в столице подтвердили 551 случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели 12 человек.