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Ракурс
Киев перед Пасхой начнет проверки водителей и пассажиров на блокпостах, фото — Твой город

Киев перед Пасхой начнет проверки водителей и пассажиров на блокпостах

14 апр 2020, 13:11
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Карантин в Киеве накануне Пасхи усилится. Власти решили начать проверки всех водителей и пассажиров на блокпостах, которые выставлены на дорогах вокруг столицы.

О таком решении объявил сегодня на брифинге в КГГА мэр Киева Виталий Кличко. Проверки начнутся с четверга, 16 апреля, и продлятся до понедельника, 20 апреля.

Мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. Например, вводим обязательную термометрию для пассажиров транспорта, следующего в столицу, — сказал мэр.

Такое решение касается автобусов, грузопассажирского, легкового транспорта, перевозящего более трех человек (включая водителя).

В начале апреля власти размышляли о запрете киевлянам пользоваться частным автотранспортом.

Источник: Ракурс


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