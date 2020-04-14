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Киев перед Пасхой начнет проверки водителей и пассажиров на блокпостах, фото — Твой город
Киев перед Пасхой начнет проверки водителей и пассажиров на блокпостахhttps://racurs.ua/n136711-kiev-pered-pashoy-nachnet-proverki-voditeley-i-passajirov-na-blokpostah.htmlРакурс
Карантин в Киеве накануне Пасхи усилится. Власти решили начать проверки всех водителей и пассажиров на блокпостах, которые выставлены на дорогах вокруг столицы.
О таком решении объявил сегодня на брифинге в КГГА мэр Киева Виталий Кличко. Проверки начнутся с четверга, 16 апреля, и продлятся до понедельника, 20 апреля.
Мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. Например, вводим обязательную термометрию для пассажиров транспорта, следующего в столицу, — сказал мэр.
Такое решение касается автобусов, грузопассажирского, легкового транспорта, перевозящего более трех человек (включая водителя).
В начале апреля власти размышляли о запрете киевлянам пользоваться частным автотранспортом.
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