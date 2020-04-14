Київ перед Великоднем розпочне перевірки усіх водіїв на блокпостах, фото — Твоє містор

https://racurs.ua/ua/n136711-kyyiv-pered-velykodnem-rozpochne-perevirky-vodiyiv-i-pasajyriv-na-blokpostah.html

Ракурс

Карантин у Києві напередодні Великодня посилиться. Влада вирішила розпочати перевірки усіх водіїв і пасажирів на блокпостах, які виставлені на дорогах навколо столиці.

Про таке рішення оголосив сьогодні на брифінгу в КМДА мер Києва Віталій Кличко. Перевірки розпочнуться із четверга, 16 квітня, і триватимуть до понеділка, 20 квітня.

Ми посилюємо контроль на постах, виставлених на усіх в’їздах до Києва. Зокрема вводимо обов’язкову термометрію для пасажирів транспорту, що прямують у столицю, — сказав мер.

Таке рішення стосується автобусів, вантажопасажирського, легкового транспорту, що перевозить більше трьох людей (включно з водієм).

На початку квітня влада роздумувала щодо рішення заборонити користуватися киянам приватним автотранспортом.