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Кличко перевірив ще одну лікарню Києва. Скріншот з відео
Кличко перевірив ще одну лікарню Києва: медики побоюються спалаху COVID-19 через нестачу обладнання (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136712-klychko-pereviryv-sche-odnu-likarnu-kyieva-likari-pobouutsya-spalahu-covid-19-cherez-nestachu.htmlРакурс
Карантин у Києві триває, але кількість інфікованих коронавірусом з кожним днем зростає. У столиці є декілька лікарень, які приймають хворих на COVID-19, зокрема міська клінічна лікарня № 4, яка розташована в Солом’янському районі столиці.
Саме її проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Свої відвідини лікарні мер Києва зняв на мобільний телефон, а відео показав під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.
Медики розповіли меру Києва, що на сьогоднішній день у лікарні лікуються 38 інфікованих коронавірусом у стані середньої тяжкості. Кожного дня, за словами медиків, до лікарні госпіталізують 10−15 пацієнтів з COVID-19.
Лікарі кажуть, що на сьогоднішній день вони забезпечені необхідними засобами захисту та медикаментами, проте якщо кількість інфікованих у місті різко зросте, у лікарні може не вистачити ліжок для хворих. Якщо ж будуть розгорнуті додаткові ліжка, то буде потрібна і додаткова апаратура. Окрім того, є потреба у медперсоналі.
У лікарні також розповіли, що інфіковані коронавірусом одразу надходять до ізолятору. Також у медустанові є киснева система, до якої можуть приєднати одразу два апарати штучної вентиляції легень. У лікарні є сім апаратів ШВЛ.
Як повідомлялося, коронавірус в Києві забрав життя вже 10 хворих. Станом на ранок 14 квітня у столиці підтвердили 551 випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали 12 осіб.
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