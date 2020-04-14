Кличко перевірив ще одну лікарню Києва. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n136712-klychko-pereviryv-sche-odnu-likarnu-kyieva-likari-pobouutsya-spalahu-covid-19-cherez-nestachu.html

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Карантин у Києві триває, але кількість інфікованих коронавірусом з кожним днем ​​зростає. У столиці є декілька лікарень, які приймають хворих на COVID-19, зокрема міська клінічна лікарня № 4, яка розташована в Солом’янському районі столиці.

Саме її проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Свої відвідини лікарні мер Києва зняв на мобільний телефон, а відео показав під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.

Медики розповіли меру Києва, що на сьогоднішній день у лікарні лікуються 38 інфікованих коронавірусом у стані середньої тяжкості. Кожного дня, за словами медиків, до лікарні госпіталізують 10−15 пацієнтів з COVID-19.

Лікарі кажуть, що на сьогоднішній день вони забезпечені необхідними засобами захисту та медикаментами, проте якщо кількість інфікованих у місті різко зросте, у лікарні може не вистачити ліжок для хворих. Якщо ж будуть розгорнуті додаткові ліжка, то буде потрібна і додаткова апаратура. Окрім того, є потреба у медперсоналі.

У лікарні також розповіли, що інфіковані коронавірусом одразу надходять до ізолятору. Також у медустанові є киснева система, до якої можуть приєднати одразу два апарати штучної вентиляції легень. У лікарні є сім апаратів ШВЛ.

Як повідомлялося, коронавірус в Києві забрав життя вже 10 хворих. Станом на ранок 14 квітня у столиці підтвердили 551 випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали 12 осіб.