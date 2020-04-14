Справа Чорновол: активістку допитали в ДБР у справі про підпал офісу Партії регіонів, прокуратура вимагає її цілодобового домашнього арешту, фото — 5 канал

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Справа Тетяни Чорновол розкручується у Державному бюро розслідувань. Сьогодні колишнього нардепа допитали у кримінальному провадженні про вбивство під час підпалу офісу Партії регіонів.

Екс-нардеп назвала справу політичною, оскільки вона має інформацію, що розслідування почалося перед «нормандським самітом» і входило в умови мирних переговорів. Тетяна ще раз заявила, що брала участь в підпалі офісу, але запевнила, що це не стало причиною смерті людини.

Я абсолютно спокійна. Я самодостатня людина. Мені і в тюрмі буде непогано. Я знаю, чим буду там займатися. Я абсолютно готова пройти цей шлях, — сказала Чорновол перед допитом.

Після того, як вона вийшла із будівлі ДБР, з’ясувалося, що активістка вирішила не давати свідчень у справі.

Проти Чорновол відкрили два кримінальних провадження, але від одного з них її захищає закон про амністію учасників Майдану. Норма не поширюється на тяжкі злочини, тому за фактом підпалу її все ж можуть притягнути до відповідальності. Запобіжний захід Чорновол обиратимуть в 16.00.

Прокуратура у Печерському райсуді клопотатиме про взяття активістки Майдану під цілодобовий домашній арешт.

У своїй заяві ДБР дистанціювалося від політики у розслідуванні. Прес-служба бюро заявила, що затримання активістки після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе, а про такий дозвіл сторона обвинувачення не зверталася.

В ДБР стверджують, що Чорновол не підозрюється в організації чи участі у масових протестах.

Інформація про те, що їй інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 КК України, є недостовірною, — йдеться у заяві ДБР.

В бюро також повідомили, що рішення про виділення кримінального провадження щодо Чорновол ухвалив 25 березня прокурор Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013−2014 роках. На той момент цей департамент був у підпорядкуванні заступника генпрокурора Віктора Трепака.

Нагадаємо, підозра Тетяні Чорновол, колишньому нардепу, оголосили слідчі ДБР. Їй інкримінують підпал та умисне убивство людини. Справа стосується підпалу офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року у дні розстрілів Небесної сотні на Майдані. Під час пожежі 18 лютого 2014 року загинув 66-річний співробітник офісу ПР Володимир Захаров, який отруївся випарами чадного газу.