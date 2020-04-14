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Ракурс
Геннадій Труханов. Фото: ТАСС

Труханов знову попався на недекларуванні доходів: САП оголосила меру нову підозру

14 кві 2020, 14:13
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Мер Одеси Геннадій Труханов отримав нову підозру про внесення недостовірних даних до декларації. Підозру меру оголосила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Труханов підозрюється у тому, що у декларації за 2017 рік він не вказав майно і доходи своєї дружини, повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Прокурорами встановлено, що в декларації мера не була відображена квартира в Одесі, паркувальне місце, автомобіль, а також корпоративні права, які належали його дружині.

Загальна вартість не задекларованого мером майна становить 16,3 млн грн.

У САП нагадали, що у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) наразі слухаються дві справи щодо Труханова.

Одна справа пов’язана з недостовірним декларуванням мером Одеси своїх доходів за 2015−2016 роки.

Друга справа розглядається в апеляційній палаті ВАКС і стосується незаконного заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 92 млн грн у результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адміністративної будівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною вартістю.

Як раніше писав «Ракурс», САП оскаржить виправдувальний вирок Малиновського районного суду Одеси щодо Труханова, якого звинувачують у махінаціях, пов’язаних із придбанням міською владою будівлі колишнього заводу «Краян».

Джерело: Ракурс


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