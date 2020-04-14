Пожежа в Чорнобилі: на 11-й день Зеленському розповіли, що вогонь не встиг дійти до військових арсеналів і ЧАЕС

Пожежа в Чорнобилі: на 11-й день Зеленському розповіли про ситуацію

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Пожежа в Чорнобилі погашена 14 квітня, але ще кілька діб триватиме ліквідація осередків тління в зоні відчуження та на прилеглих територіях. Керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сьогодні відзвітував про це на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Вогнеборцям дуже допоміг дощ, який почався ще вчора ввечері. Таким чином вогонь не встиг перекинутися на військові склади боєприпасів, розподільчу електростанцію Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), об'єкти «Укриття» і «Вектор» та сховище радіоактивних відходів.

Радіаційний фон у зоні відчуження в нормі і не підвищується, — стверджує Чечоткін.

У свою чергу правоохоронці заявили, що затримали громадян, які умисно вчиняли підпали у Чорнобильській зоні. Стосовно них тримають слідчі дії. Вже відомо, що один із підозрюваних міг спричинити пожежу на 7 га сухостою.

Зеленський, заслухавши звіт про ситуацію в Чорнобилі, заявив, що дуже радий підвищенню до десятків тисяч гривень штрафів за умисні підпали лісів і полів, які вчора запровадила Верховна Рада.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зони палала з 4 квітня, це наймасштабніша надзвичайна подія на цій території за останні 30 років. За даними сталкерів, повністю вигоріли селища Поліське і Лелев, а також туристична локація Смарагдовий табір безпосередньо в Чорнобилі.

Вчора було оприлюднено відео, на якому хмари диму оповили ЧАЕС.