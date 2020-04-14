Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n136720-kuleba-o-pandemii-koronavirusa-situaciya-mojet-stabilizirovatsya-osenu-video.html

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Украина сможет вернуться к обычной жизни, которая была до пандемии коронавируса, в конце лета или же в начале осени.

Такое заявление в эфире «Сніданку з 1+1» сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник отмечает, что не раньше осени мир сможет оправиться после вспышки COVID-19.

Я не строю планов по путешествиям. Безусловно, я строю планы, и именно сейчас время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но насчет путешествий, я думаю, что, если мы под конец лета выйдем на какую-то стабилизацию, это был бы оптимистический сценарий, — заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что его коллеги из Европейского Союза прямо говорят своим гражданам, чтобы те не планировали летних отпусков и не тратили деньги на то, чего может и не быть. Кулеба добавил, что динамика коронавируса еще не до конца изучена, и никто не знает, когда ситуация окончательно стабилизируется.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пандемия китайского коронавируса SARS-Cov-2 может заставить людей приучаться к жизни в новых биологических реалиях. Если мутация приведет к возникновению новых болезней, то люди должны будут забыть о жизни, которая была до вспышки коронавируса.