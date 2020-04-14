Митрополит Онуфрій. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n136737-upc-moskovskogo-patriarhatu-zaklykaie-parafiyan-na-velykden-molytysya-bilya-hramiv-video.html

Ракурс

Українська православна церква Московського патріархату вирішила проігнорувати карантин, який був введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій звернувся до парафіян із відеозверненням та закликав усіх віруючих прийти на Великдень під храми, щоб молитися під час богослужіння.

Онуфрій заявив, що Великдень цього року особливий, тому що буде відзначатися в умовах поширення коронавірусу. Незважаючи на епідемію, богослужіння у церквах і храмах УПЦ МП будуть проводитися.

Як відомо, правила карантину забороняють масові зібрання громадян, тому що це підвищує ймовірність зараження коронавірусом. Таким чином, Онуфрій фактично закликає парафіян порушувати розпорядження уряду.

Онуфрій додав, що усі парафіяни, які за будь-яких причин залишаться вдома, зможуть подивитися телетрансляцію богослужіння.

На такі заклики Онуфрія відреагував представник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря.

У своєму Facebook Зоря опублікував пост, у якому заявив, що навіть Московський патріарх закликає парафіян залишатися вдома. Як доказ небезпеки масових заходів Зоря вказав на 90 випадків зараження коронавірусом у Києво-Печерській лаврі.

Зоря висловив надію, що парафіяни прислухаються до рекомендацій Православної церкви України і зустрінуть Великдень вдома, щоб не піддавати себе і оточуючих можливому зараженню коронавірусом.

Як раніше писав «Ракурс», Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Усі богослужіння відбуватимуться у закритому режимі без прихожан.