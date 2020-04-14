Соцопитування показало, чого бояться українці. Фото:

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Громадяни під час коронавірусу найбільше хвилюються за здоров’я близьких — 36% опитаних. Ще у 29% респондентів викликають побоювання зростання цін на харчі. Власні фінансові труднощі турбують 26% українців. Про це свідчать результаті опитування, проведеного КМІС.

Соцопитування показало, що для 20% складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції. Такий же відсоток респондентів побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності. Ще 135 українців самі бояться захворіти, ще 13% постійно переживають через невизначеність ситуації.

Складно сидіти вдома і не виходити на вулицю для 12% опитаних, а 11% треба поїхати в інший населений пункт, але транспорт не ходить. Крім того, 10% жаліються на те, що через відсутність транспортного сполучення не можуть доїхати на роботу. Також 5% хвилюються через те, що їх відправили у неоплачувану відпустку і те, що їм загрожує втрата роботи. Ще 5% заявили, що їм стало складно вести свою підприємницьку діяльність, а у 4% виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей.

Тих респонденті, хто має роботу, та є найнятим працівником, найбільше хвилює: невиплата зарплати — 4%; запропонували піти в неоплачувану відпустку — 17%; запропонували звільнитися через скорочення — 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати — 6%; у 74% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

Ще 54% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу, а 26% заявили, що більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні. Ще 13% не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом двох місяців.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу, а також швидкість поширення COVID-19 у світі, ще не досягла свого піку.