Пандемія COVID-19

https://racurs.ua/ua/n136739-pandemiya-koronavirusu-vcheni-nazvaly-vidsotok-bezsymptomnyh-nosiyiv-sars-cov-2.html

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 можуть без симптомів переносити від 50 до 70 відсотків інфікованих.

У стані повної відсутності симптомів носій може перебувати до чотирьох тижнів. При цьому людина, нічого не підозрюючи, продовжує вести звичайне життя і таким чином поширювати вірус. Таку заяву зробив фахівець з інфекційних захворювань Ліон ное Нам із Сінгапуру, повідомляє видання The Straits Times.

За словами медика, з часом може виробитися імунітет до вірусу. Заявляє, що для цього не обов’язково розвиток коронавірусної інфекції COVID-19, збудником якого є коронавірус.

Виконавчий директор сінгапурського Національного центру інфекційних захворювань Лео і Синь заявив, що саме безсимптомні переносники є ключовою проблемою в боротьбі з пандемією. Таким чином медикам стає все складніше відстежити та запобігти поширенню інфекції.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що наразі у світі розробляються 70 вакцин від коронавірусу і вже є три лідери, які демонструють найбільший прогрес у цьому питанні.