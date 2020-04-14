Зеленский записал еще одно видеообращение. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n136742-koronavirus-v-ukraine-zelenskiy-zayavil-o-stabilizacii-situacii-s-zarajeniem-covid-19-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что ситуация в государстве с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в определенной степени стабилизируется.

Глава государства подчеркнул, что благодаря сознательности украинцев, которые придерживаются самоизоляции и условий карантина, в последние дни не произошло резкого скачка заболеваемости. Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано Офисом президента в Facebook.

Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать, — отметил президент и призвал оставаться дома на Пасху, потому что еще очень рано расслабляться.

Президент добавил, что медики начали наращивать количество тестирований — ежедневно делать в три раза больше тестов.

По словам Зеленского, в ближайшие дни в Украину должны прибыть три самолета, которые доставят средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. А на следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с такими грузами.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля коронавирус в Украине диагностировали уже у 3 тыс. 372 человек, из них 594 — медработники. За последние сутки зафиксировали 270 новых случаев инфицирования.