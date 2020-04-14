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В Украине уже более 3,3 тыс. больных COVID-19

В Украине уже более 3,3 тыс. больных COVID-19, 98 инфицированных умерли (КАРТА)

14 апр 2020, 09:54
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 372 человек, из них 594 — медработники. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев инфицирования.

Также за минувшие сутки умерли еще пятеро больных COVID-19. Всего в Украине уже 98 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

  • Винницкая область — 200 случаев (восемь выздоровели);
  • Волынская область — 80 случаев (трое выздоровели);
  • Днепропетровская область — 71 случай (восемь выздоровели);
  • Донецкая область — 12 случаев (один выздоровел);
  • Житомирская область — 112 случаев;
  • Закарпатская область — 99 случаев (12 выздоровели);
  • Запорожская область — 89 случаев (11 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область — 332 случая (16 выздоровели);
  • г. Киев — 551 случай;
  • Киевская область — 224 случая (11 выздоровели);
  • Кировоградская область — 144 случая;
  • Львовская область — 136 случаев (шесть выздоровели);
  • Луганская область — три случая;
  • Николаевская область — пять случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 134 случая (восемь выздоровели);
  • Сумская область — 74 случая (двое выздоровели);
  • Тернопольская область — 280 случаев (восемь выздоровели);
  • Харьковская область — 14 случаев;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 22 случая (трое выздоровели);
  • Черкасская область — 105 случаев (один выздоровел);
  • Черновицкая область — 456 случаев (21 выздоровел);
  • Черниговская область — 10 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Также за последние сутки выздоровели 22 человека, в том числе трое медицинских работников. Всего в Украине выздоровели 119 человек.

Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено почти 12 тыс. человек с подозрением на коронавирус, из них 1 тыс. 659 человек — медицинские работники. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 907 пациентов. Всего госпитализированы 1 тыс. 248 человек, из них 52 ребенка.

Как сообщалось, коронавирус в Киеве диагностирован почти у 500 человек, из них более 90 — в Киево-Печерской лавре. В связи с этим лавру закрыли на карантин.


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