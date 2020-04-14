В Украине уже более 3,3 тыс. больных COVID-19

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 372 человек, из них 594 — медработники. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев инфицирования.

Также за минувшие сутки умерли еще пятеро больных COVID-19. Всего в Украине уже 98 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

Винницкая область — 200 случаев (восемь выздоровели);

Волынская область — 80 случаев (трое выздоровели);

Днепропетровская область — 71 случай (восемь выздоровели);

Донецкая область — 12 случаев (один выздоровел);

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев (12 выздоровели);

Запорожская область — 89 случаев (11 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 332 случая (16 выздоровели);

г. Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случая (11 выздоровели);

Кировоградская область — 144 случая;

Львовская область — 136 случаев (шесть выздоровели);

Луганская область — три случая;

Николаевская область — пять случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая (восемь выздоровели);

Сумская область — 74 случая (двое выздоровели);

Тернопольская область — 280 случаев (восемь выздоровели);

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая (трое выздоровели);

Черкасская область — 105 случаев (один выздоровел);

Черновицкая область — 456 случаев (21 выздоровел);

Черниговская область — 10 случаев.

Также за последние сутки выздоровели 22 человека, в том числе трое медицинских работников. Всего в Украине выздоровели 119 человек.

Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено почти 12 тыс. человек с подозрением на коронавирус, из них 1 тыс. 659 человек — медицинские работники. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 907 пациентов. Всего госпитализированы 1 тыс. 248 человек, из них 52 ребенка.

Как сообщалось, коронавирус в Киеве диагностирован почти у 500 человек, из них более 90 — в Киево-Печерской лавре. В связи с этим лавру закрыли на карантин.