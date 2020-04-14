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В Україні вже понад 3,3 тис. хворих на COVID-19

В Україні вже понад 3,3 тис. хворих на COVID-19, 98 інфікованих померли (КАРТА)

14 кві 2020, 09:54
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 372 осіб, з них 594 — медпрацівники. За останню добу було зафіксовано 270 нових випадків інфікування.

Також за минулу добу померли ще п’ятеро хворих на COVID-19. Загалом в Україні вже 98 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. З них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в Україні така статистика хворих на коронавірус:

  • Вінницька область — 200 випадків (восьмеро одужали);
  • Волинська область — 80 випадків (троє одужали);
  • Дніпропетровська область — 71 випадок (восьмеро одужали);
  • Донецька область — 12 випадків (один одужав);
  • Житомирська область — 112 випадків;
  • Закарпатська область — 99 випадків (12 одужали);
  • Запорізька область — 89 випадків (11 одужали);
  • Івано-Франківська область — 332 випадки (16 одужали);
  • м. Київ — 551 випадок;
  • Київська область — 224 випадки (11 одужали);
  • Кіровоградська область — 144 випадки;
  • Львівська область — 136 випадків (шестеро одужали);
  • Луганська область — три випадки;
  • Миколаївська область — п’ять випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 26 випадків;
  • Рівненська область — 134 випадки (восьмеро одужали);
  • Сумська область — 74 випадки (двоє одужали);
  • Тернопільська область — 280 випадків (восьмеро одужали);
  • Харківська область — 14 випадків;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область — 22 випадки (троє одужали);
  • Черкаська область — 105 випадків (один одужав);
  • Чернівецька область — 456 випадків (21 одужав);
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

Також за останню добу одужали 22 особи, зокрема троє медичних працівників. Загалом в Україні одужали 119 осіб.

Всього з початку епідемії на території України виявлено майже 12 тис. осіб з підозрою на коронавірус, із них 1 тис. 659 осіб — медичні працівники. Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 1 тис. 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 тис. 248 осіб, з них 52 дитини.

Як повідомлялося, коронавірус у Києві діагностований майже у 500 осіб, з них понад 90 — у Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим лавру закрили на карантин.


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