Торнадо. Фото: Суперсадівник

https://racurs.ua/ua/n136693-tornado-v-ssha-zabrav-jyttya-32-osib-foto.html

Ракурс

Торнадо на півдні США став причиною загибелі 32 осіб. Були зафіксовані понад 40 торнадо. Штормовий циклон почався на півдні країни, а потім перемістився на північний схід.

На території, яку охопили торнадо, проживають близько 17 млн ​​осіб. Особливо потужними були торнадо у понеділок увечері, повідомляє CNN.

Місцева влада оголосила штормове попередження. На своєму шляху торнадо виривали дерева, руйнували будинки і об'єкти інфраструктури. Без струму залишилися понад 750 тис. домоволодінь. Від негоди також сильно постраждали автомобілі.

Шлях деяких торнадо становив 100 миль. У штаті Міссісіпі загинули 11 осіб, у Південній Кароліні — дев’ять, в Джорджії — шість. Решта жертв були зареєстровані в Арканзасі та Північній Кароліні. Негода призвела до затоплень і обвалів.

Як раніше писав «Ракурс», 3 березня в американському штаті Теннессі пройшов торнадо, в результаті якого загинули 25 осіб. Серед загиблих 18 дітей і підлітків.