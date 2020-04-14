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Ракурс
Торнадо. Фото: Суперсадовник

Торнадо в США унес жизни 32 человек (ФОТО)

14 апр 2020, 09:36
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Торнадо в США стал причиной гибели 32 человек на юге страны. Были зафиксированы более 40 торнадо. Штормовой циклон начался на юге страны и затем переместился на северо-восток.

На территории, охваченной торнадо, проживают около 17 млн человек. Особенно мощными были торнадо в понедельник вечером, сообщает CNN.

Торнадо в США. Фото: CNN

Торнадо в США. Фото: CNN

Торнадо в США. Фото: CNN

Местные власти объявили штормовое предупреждение. На своем пути торнадо вырывали деревья, разрушали дома и объекты инфраструктуры. Без электричества остались более 750 тыс. домовладений. От непогоды также сильно пострадали автомобили.

Торнадо в США. Фото: CNN

Торнадо в США. Фото: CNN

Торнадо в США. Фото: CNN

Путь некоторых торнадо составлял 100 миль. В штате Миссисипи погибли 11 человек, в Южной Каролине — девять, в Джорджии — шесть. Остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине. Непогода привела к затоплениям и оползням.

Торнадо в США. Фото: CNN

Торнадо в США. Фото: CNN

Как ранее писал «Ракурс», 3 марта в американском штате Теннесси прошел торнадо, в результате которого погибли 25 человек. Среди погибших 18 детей и подростков.


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