Торнадо. Фото: Суперсадовник

https://racurs.ua/n136693-tornado-v-ssha-unes-jizni-32-chelovek-foto.html

Ракурс

Торнадо в США стал причиной гибели 32 человек на юге страны. Были зафиксированы более 40 торнадо. Штормовой циклон начался на юге страны и затем переместился на северо-восток.

На территории, охваченной торнадо, проживают около 17 млн человек. Особенно мощными были торнадо в понедельник вечером, сообщает CNN.

Местные власти объявили штормовое предупреждение. На своем пути торнадо вырывали деревья, разрушали дома и объекты инфраструктуры. Без электричества остались более 750 тыс. домовладений. От непогоды также сильно пострадали автомобили.

Путь некоторых торнадо составлял 100 миль. В штате Миссисипи погибли 11 человек, в Южной Каролине — девять, в Джорджии — шесть. Остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине. Непогода привела к затоплениям и оползням.

Как ранее писал «Ракурс», 3 марта в американском штате Теннесси прошел торнадо, в результате которого погибли 25 человек. Среди погибших 18 детей и подростков.