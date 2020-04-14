В Донецкой области взорвался миномет. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

В Донецкой области 14 апреля во время учений произошла трагедия — взорвался миномет, это привело к гибели и ранениям бойцов Вооруженных сил Украины.

На одном из полигонов сегодня проводились плановые стрельбы. В результате взрыва миномета погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций, который служил в ВСУ по контракту. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь бойцов, их госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Причины взрыва не сообщаются.

Напомним, в Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка. Женщина подорвалась на неизвестном взрывном предмете во время работы на собственном огороде.