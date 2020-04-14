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Ракурс
У Донецькій області вибухнув міномет. Фото: slovoidilo.ua

На Донеччині вибухнув міномет: один боєць загинув, восьмеро поранені (ФОТО)

14 кві 2020, 20:08
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У Донецькій області 14 квітня під час навчань сталася трагедія — вибухнув міномет, це призвело до загибелі та поранень бійців Збройних сил України.

На одному з полігонів сьогодні проводилися планові стрільби. Внаслідок вибуху міномета загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій, який служив у ЗСУ за контрактом. Крім того, поранення різного ступеню тяжкості дістали восьмеро бійців, їх госпіталізували. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі та поранення військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання про призначення відповідних експертиз. Причини вибуху не повідомляються.

Вибух на Донеччині. Фото: Офіс генпрокурора

Вибух на Донеччині. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок вибуху постраждала 71-річна мешканка села Новоселівка. Жінка підірвалася на невідомому вибуховому предметі під час роботи на власному городі.

Джерело: Ракурс


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