У Донецькій області вибухнув міномет. Фото: slovoidilo.ua

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У Донецькій області 14 квітня під час навчань сталася трагедія — вибухнув міномет, це призвело до загибелі та поранень бійців Збройних сил України.

На одному з полігонів сьогодні проводилися планові стрільби. Внаслідок вибуху міномета загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій, який служив у ЗСУ за контрактом. Крім того, поранення різного ступеню тяжкості дістали восьмеро бійців, їх госпіталізували. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі та поранення військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання про призначення відповідних експертиз. Причини вибуху не повідомляються.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок вибуху постраждала 71-річна мешканка села Новоселівка. Жінка підірвалася на невідомому вибуховому предметі під час роботи на власному городі.