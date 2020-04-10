Внаслідок вибуху на Харківщині постраждала пенсіонерка. Фото: olevsk-vlada.gov.ua

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У Харківській області внаслідок вибуху постраждала 71-річна мешканка села Новоселівка.

Сьогодні вранці правоохоронці отримали повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння. Вибухотехніки, які працювали на місці події встановили, що на прибудинковій території жителька села обробляла город та сапкою зачепила невідомий предмет, після чого стався вибух. Про це 10 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Пенсіонерка дістала численні травми, її госпіталізували. Правоохоронці встановлюють походження вибухонебезпечного предмета та осіб, причетних до злочину. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Зазначається, що слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Київській області 2 квітня під час конфлікту двох чоловіків вибухнула граната. Внаслідок цього одна особа загинула, ще одна людина постраждала.