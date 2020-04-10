У “Слузі народу” визначилися з партійною ідеологією / Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n136572-u-sluzi-narodu-vyznachylysya-z-partiynou-ideologiieu.html

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«Слуга народу», політична партія президента Володимира Зеленського, сповідує центриські погляди. Таку інформацію підтвердив нардеп від цієї політсили Олександр Качура.

На сьогоднішній день основною задекларованою ідеологією є центризм, — заявив Качура в інтерв’ю LB.ua.

Зауважимо, що раніше віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив про лібертаріанство як про ідеологію «Слуги народу».

Він говорив не про лібертаріанство, а про помірне лібертаріанство. Це різні ідеології, бо лібертаріанство сприймає державу і податкову систему як насильство. Помірне лібертаріанство передбачає армію, державну охорону, поліцію і податки, щоб держава могла якось функціонувати. Я не дуже добре вчився на філософському факультеті Шевченка, бо весь час працював, але встиг прочитати книжечку з партбудівництва та ідеології… Центризм — єдина на сьогоднішній день ідеологія, згідно з якою країна може розвиватися, — заявив Качура.

Він також додав, що ідея з лібертаріанством як ідеологією президентської політсили — це було бачення лише окремого учасника партії. Окрім цього, Качура не бачить проблеми у тому, що партія після двох років існування і року при владі тільки нещодавно визначилася зі своєю основною ідеологією.