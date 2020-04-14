Коронавірус у світі дозволив спецслужбам почати тотальне стеження за громадянами

Тотальне стеження. Фото: komitetns.org

https://racurs.ua/ua/n136740-koronavirus-u-sviti-dozvolyv-specslujbam-pochaty-totalne-stejennya-za-gromadyanamy.html

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Коронавірус у світі буквально розв’язав руки спецслужбам, які давно хотіли вести тотальне стеження за громадянами. Мільярди людей у світі зіткнулися із посиленим моніторингом, який позиціонується як вимушений захід для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Уряди понад 25 країн світу активно використовують програми для відстеження мобільних даних, особистих контактів із іншими людьми, мережі відеоспостереження із функцією розпізнавання облич, безпілотники та інші технічні можливості для стеження за людьми, які повинні перебувати на самоізоляції, пише The Guardian.

Стеженням займаються не тільки авторитарні країни як Росія і Китай, але і демократичні держави, які тепер отримали доступ до особистих даних громадян.

Голова Citizen Lab Рон Дейберт вважає, що ці заходи тотального стеження можуть стати новою нормою для нашого світу і навіть після пандемії коронавірусу спецслужби продовжать використовувати дані методи спостереження.

Дейберт закликає бути дуже пильними у цьому питанні, щоб переконатися, що існують належні запобіжні заходи, тому що потенціал для зловживання владою дуже великий.

У Китаї сотні мільйонів осіб встановили на смартфони обов’язкові додатки, які визначають, чи можуть користувачі подорожувати або їхати з дому.

У Європі збирають телекомунікаційні дані, використовують безпілотники і копіюють додатки для відстеження контактів користувачів. У США компанії Apple і Google оголосили, що вони відкриють свої мобільні операційні системи, щоб дозволити встановити аналогічні додатки, які будуть працювати на iPhone і телефонах із Android.

У 12-мільйонній Москві вимагатимуть, щоб громадяни мали QR-коди для поїздок своїми вулицями, а також будуть використовувати 100 тис. камер відеоспостереження і технологію розпізнавання облич для відстеження громадян, які повинні знаходитися на самоізоляції.

Крім загрози тотального стеження, є побоювання, що персональні дані сотень мільйонів людей можуть витекти у мережу і стати здобиччю шахраїв.