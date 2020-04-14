Коронавирус в мире позволил спецслужбам начать тотальную слежку за гражданами

Тотальная слежка. Фото: komitetns.org

https://racurs.ua/n136740-koronavirus-v-mire-pozvolil-specslujbam-nachat-totalnuu-slejku-za-grajdanami.html

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Коронавирус в мире буквально развязал руки спецслужбам, которые давно хотели вести тотальную слежку за гражданами. Миллиарды людей в мире столкнулись с усиленным мониторингом, который преподносится как необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса.

Правительства более 25 стран мира активно используют обширные программы для отслеживания мобильных данных, личных контактов с другими людьми, сети видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, беспилотники и другие технические возможности для слежения за людьми, которые должны находиться на самоизоляции, пишет The Guardian.

Слежкой занимаются не только авторитарные страны как Россия и Китай, но и демократические государства, которые теперь получили доступ к личным данным граждан.

Глава Citizen Lab Рон Дейберт считает, что эти меры по тотальной слежке могут стать новой нормой для нашего мира и даже после пандемии коронавируса спецслужбы продолжат использовать эти методы слежения.

Дейберт призывает быть очень бдительными в этом вопросе, чтобы убедиться, что существуют надлежащие меры предосторожности, потому что потенциал для злоупотребления властью очень велик.

В Китае сотни миллионов человек установили на смартфоны обязательные приложения, которые определяют, могут ли пользователи путешествовать или уезжать из дома.

В Европе собирают телекоммуникационные данные, используют беспилотники и копируют приложения для отслеживания контактов пользователей. В США компании Apple и Google объявили, что они откроют свои мобильные операционные системы, чтобы позволить установить аналогичные приложения, которые будут работать на iPhone и телефонах с Android.

В 12-миллионной Москве будут требовать, чтобы граждане имели QR-коды для поездок по своим улицам, а также будут использовать 100 тыс. камер видеонаблюдения и технологию распознавания лиц для отслеживания граждан, которые должны находиться на самоизоляции.

Кроме угрозы тотальной слежки, есть опасение, что персональные данные сотен миллионов людей могут утечь в сеть и стать добычей мошенников.